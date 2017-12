Cido é atingido pelo tiro de Josafá e vai passar por cirugia

Tina e Anderson ficam constrangidos um na frente do outro, e Samantha interrompe os dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com sua música nova, e Palito aprova. Juca tem a ideia de fazer um novo aplicativo para a Balada Paz e Amor, e Jota e Ellen aceitam o desafio. Anderson e Tina discutem. K1 incentiva K2 a esquecer Tato. Felipe conta a Lica que se envolveu com uma menina de outro Estado.

Maria Vitória se revolta contra a associação da família com Teodoro e deixa a casa de Alzira. Lucerne incentiva Teodoro a dar uma chance para Felícia. Alzira proíbe que Celina mantenha relações com Maria Vitória. Tereza vai à Quinta e entrega um bilhete de Fernão a Delfina. Fernão comemora a reação de Delfina a seu pedido de aliança. Tomaso, Umberto e Nicola libertam Otávio da prisão. Tomaso presenteia Natália com um pote de geleia.

Júlio pede uma nova chance a Antônia e diz que a ama. Mariazinha compra malas na loja de Pedrinho. Lígia fica chocada ao saber do envolvimento de Maria Pia com Malagueta. Antônia avisa a Júlio que, para ficar com ele, terá que abrir mão da sua carreira. Eric não acredita que Maria Pia tenha agido por amor a ele. Sabine pergunta a Lígia se ela sabia que a filha estava tendo um caso com o homem com quem ela estava se relacionando. Agnaldo e Sandra Helena decidem fazer uma trégua. Domênico pede a Antônia que decida sobre a relação deles.

Cido é atingido pelo tiro de Josafá e Rato encontra o avô de Clara. Sophia manda Gael chamar a polícia e levar Cido para o hospital. Mercedes se preocupa com Josafá. Renato leva Cido para a cirurgia. Vinícius não gosta de saber que Laura saiu com Rafael. Diego pede Melissa em namoro. Gael elogia Laura e Vinícius o repreende. Duda teme que a polícia apareça em seu estabelecimento e não deixa Caetana sair para falar com Mercedes. Gael avisa a Clara sobre Josafá e ela vai com Patrick até a delegacia. Renato fala com Samuel sobre Cido e estranha a preocupação do psiquiatra com o motorista.

Ricardo diz querer mudar o mundo. Benjamin começa a gostar da conversa e é seduzido pelo discurso do Anticristo. Na delegacia, os policias investigam os crimes do novo assassino misterioso. Dudu implica com César. Esmirna diz que Robinson precisa ter fé. Isabela se mostra animada com a faculdade de arqueologia e fala da possibilidade de morar em Jerusalém. Benjamin pede um tempo para pensar no acordo proposto por Ricardo. O milionário aceita dar uma entrevista exclusiva para Zoe. Débora fala mal de Ariela para Adriano. Isabela se mostra decidida a estudar arqueologia em Jerusalém. Alan fica ansioso com o encontro entre o filho e Ricardo.