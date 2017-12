Malu confronta Edgar, que afirma que trará Bóris de volta para o Colégio Grupo. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso, e Keyla se preocupa. Bóris e Edgar chegam a um acordo. Malu desabafa com Clara e afirma que pedirá demissão do Grupo. Tina pede que Benê reúna as quatro amigas para uma surpresa. Os alunos comemoram a volta de Bóris. Anderson e Samantha combinam um encontro.



Inácio ensaia com Justino, e Lucinda finge interesse. Helena convida Maria Vitória para ir à festa que a rádio promoverá. Olímpia, Edgar e Artur vibram com a publicação do jornal Manifestum. Alzira e Bernardo contam para Celina sobre a vida que tinham em Portugal. Lucerne comenta com Quebra-Queixo sobre a tristeza no olhar de Inácio. Leonor observa Inácio sem ser vista. José Augusto consegue ligar para a casa de Reinaldo. Delfina vê Tereza com Fernão e tem um mal-estar. Lucinda é hostil com Eunice.

Sabine observa um anel de brilhantes na sala de Malagueta e se enfurece ao descobrir que é de Maria Pia. Agnaldo cede às investidas de Sandra Helena. Gabriel conta a Douglas que a mãe nunca foi a uma reunião em seu colégio. Antônia pergunta a Eric se Athaíde poderia ter sido amante de Mirella. Antônia agradece Cíntia por ter sido honesta com Nelito. Douglas diz a Flávio que a reunião de pais foi tranquila e comenta que está amando ser pai.

Raquel reconhece o nome de Clara e afirma a Patrick que agilizará seu processo. Gustavo reclama de Raquel para Nádia. Cido pede dinheiro para Samuel. Laerte ouve Duda falar sobre a filha e fica intrigado. Renato estranha ao ver Cido no hospital e comenta com Sophia. Mariano ajuda Cleo no mercado. Estela fica decepcionada com o presente que recebe de Juvenal. Caetana volta ao bordel e Duda se surpreende. Patrick avisa a Clara que ela terá que consultar uma junta médica para atestar sua sanidade.

Alan e Adriano se desesperam ao ver a canoa virada na lagoa. Ricardo se mostra satisfeito ao ver Benjamin se afogando. Susana entra em pânico ao ver o filho desacordado. Ela consegue reanimar o menino, que é levado para o hospital. esacordado, Benjamin é internado no hospital da família Aisen. Ruben diz que o menino está em estado grave. Ricardo mente para os pais e diz que Benjamin provocou o acidente. Zoe pede para visitar Benjamin no hospital. Giancarlo se irrita com a imprudência de Adriano.