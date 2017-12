Keyla tenta descobrir o que está preocupando K1. Nena, Das Dores e Ellen se orgulham de Anderson ter voltado a estudar. Lica sugere uma assembleia com os alunos para discutir sobre o sistema de apostilas do Colégio Grupo. Keyla comenta com K2 sobre o estado de K1.



Maria Vitória escapa ilesa da explosão e Tomaso se sente aliviado. Edgar comenta com Olímpia que acredita que Otávio esteja envolvido na explosão do navio. Maria Vitória lamenta ter sua viagem adiada. Teodoro cumprimenta o Ministro por não divulgar que a explosão foi, na verdade, um atentado. Tomaso confessa a Guiseppe que Otávio foi o autor da bomba. Ismênia é libertada da prisão e agradece o apoio de Lucerne.

Xavier avisa ao policial que a mala que estava no carro acidentado faz parte do roubo do Carioca Palace. Pedrinho revela a Antônia e a Domênico que Timóteo o roubou no passado, e os surpreende ao contar que o ex-doleiro tem um filho. Eric se irrita por Sabine não lhe avisar que Bebeth viajaria para a Suíça. Xavier conta a Eric que a quarta mala de Pedrinho foi encontrada. Cristóvão questiona Dom sobre seus sentimentos por Tânia.

Clara despista Fabiana. Duda chega a Pedra Santa e conhece Leandra. Sophia reclama de Diego. Mariano tenta ser romântico com Sophia. Nádia aparece no garimpo e Diego fica envergonhado. Fabiana se surpreende com os conhecimentos e modos de Clara. Juvenal visita Estela. Duda vai até o bordel. Janete avisa a Clara que Ronaldo assedia as funcionárias. Duda compra o bordel e conta parte de sua história para Leandra.

Alan e Adriano se desesperam ao ver a canoa virada na lagoa. Ricardo se mostra satisfeito ao ver Benjamin se afogando. Susana entra em pânico ao ver o filho desacordado. Ela consegue reanimar o menino, que é levado para o hospital. esacordado, Benjamin é internado no hospital da família Aisen. Ruben diz que o menino está em estado grave. Ricardo mente para os pais e diz que Benjamin provocou o acidente.