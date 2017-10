Sandra despacha envelopes com o dinheiro do roubo

Tereza conversa com Márcio sobre Bebeth. Antônia comenta com Domênico que acha perigoso o envolvimento de Eric na investigação do roubo ao Carioca Palace. Sandra Helena despacha vários envelopes pelos correios, com o dinheiro do roubo. Expedito descobre pelas câmeras do aeroporto que Sandra Helena saiu com uma mala do guarda-volumes.