Resumo das novelas

Marta se penaliza com o sofrimento de Clara. Moqueca avisa a Anderson que Max esteve procurando por Tina. Guto comemora a decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada Cultural.

Zeca fica chateado que Juju não será mais sua empresária. Emílio consegue gravar escondido Frida dizendo que a história do livro de Bárbara ter sido roubado e depois aparecido nas coisas de Adriana foi uma armação dela com a amiga e que contou com a ajuda da irmã Luzia.