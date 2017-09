Resumo das novelas

Anderson não entende a atitude de Tina, que mantém a decisão de se separar. Tina sofre e as amigas a apoiam. Benê revela a Samantha que Guto gostaria de cantar com ela, e o menino se irrita. Ellen cobra que Nena ajude Anderson. Noboru conforta Tina. Anderson afirma a Ellen que ama Tina. Mitsuko comenta com Tina sobre Akira. Keyla se machuca e Tato a leva para a escola de bicicleta.

Fred pressiona Jacinto e Hassam a continuar a caçada ao galeão, apesar dos ataques indígenas. Diara desconfia de que Schultz tenha sido assassinado. Leopoldina descobre que Pedro ordenou a transferência de Felício. Nívea e Olinto demonstram interesse um pelo outro.

Antônia se irrita por ter beijado Júlio. Eric se incomoda com as perguntas feitas por Luiza. Antônia chora pensando em Júlio e toma uma decisão. Eric afirma a Luiza que não fez nada contra Mirella. Madalena conta para Maria Pia que Dom é seu filho. Bebeth conversa com Borges sobre Flor.

Irene ameaça Elvira, que consegue escapar, mas não reconhece a vilã. Mira discute com Irene, e Caio ouve a conversa das duas. Garcia afirma que quem atentou contra Elvira foi Solange/Irene. Aurora conta para Bibi sobre o ocorrido em sua casa com Elvira. Rubinho comenta com Sabiá que presenteará Carine. Jeiza avisa a Cândida que irá apresentá-la a Caio.



Nebuzaradã nega a acusação de Evil. Furioso, o príncipe acerta um soco no Chefe da Guarda Real. Deborah tenta achar Shag-Shag. Neusta diz que assumirá a culpa para livrar Joaquim. Evil-Merodaque diz que contará tudo ao rei. Joana fica decepcionada com a atitude de Zac. Lior fala sobre Asher com Lia e Naomi. Shamiran diz admirar a rainha Amitis. Fassur ofende Oziel.