Greta tenta disfarçar a morte de Schultz e envenena Wolfgang

ENQUETE

A Sala do Empreendedor tem ofertado mensalmente diversos cursos profissionalizantes em diferentes reas, como Sade, Comunicao e Marketing, Estratgias de Negociao e Vendas, Rotinas Trabalhistas. Voc se interessa por esses cursos?

Sim, uma tima oportunidade de me profissionalizar

Sim, mas quase no h opes de cursos para meu campo de trabalho

No tenho conhecimento dessas opes

No, os horrios disponveis coincidem com a minha rotina

Indiferente



Votar