Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede Guto em namoro, e o menino afirma que é apenas seu professor de piano. Guto não gosta quando Samantha, MB e Felipe zombam de Benê. Anderson não aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio.

Comandados por Fred Sem Alma, os piratas dominam o navio negreiro, e Cecília e Libério comemoram. Elvira confessa a Hugo que teme perder Quinzinho para Joaquim. Licurgo afirma a Hugo e Elvira que enfrentará Hércules e resgatará Germana. Fred ordena que Severino confesse sua sociedade criminosa com Thomas e Sebastião para as autoridades inglesas. Cecília sente ciúmes de Luana com Libério.

Arlete conta a Júlio que participou de um crime para salvar sua vida e a de suas tias, e afirma ao filho que ambos erraram por amor. Agnaldo conta a Sandra Helena que colocou o dinheiro roubado no teto do elevador do hotel. Sabine diz a Malagueta que oferecerá dinheiro para Cristóvão desistir de Dom.



Joyce acredita que Eugênio ainda está envolvido com Irene. Simone conta a Ivana que Joyce a convocou para a reunião familiar pedida pela prima. Na clínica de reabilitação, Silvana não se reconhece como viciada em jogo. A polícia interroga Bibi sobre o paradeiro de Rubinho.

Amitis, Evil e Daniel se surpreendem ao verem o rei sair da floresta como uma pessoa normal, sem aparência de animal. Joana, sete anos mais velha, conversa com Dana sobre o relacionamento de Zac e Malca. Em Meroé, o príncipe Aksumai está prestes a morrer e deixa toda a herança para Asher. Nebuzaradã e Sammu-Ramat brincam com o filho Labash-Marduk.