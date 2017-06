Tato, Anderson e Fio arrombam a porta do banheiro do galpão. Roney pede para Josefina tomar conta de Tonico. Keyla é levada ao hospital em uma ambulância. Mitsuko chega ao hospital e vai com Keyla para a UTI. Tato chega ao hospital com Anderson.

Joaquim vai embora e leva Quinzinho com ele, deixando Elvira desesperada. Diara tenta falar a sós com Anna, mas Thomas as surpreende. Pedro passeia com Leopoldina. Bonifácio ameaça Narcisa para que ela desista de ir ao Solar.

Luiza diz a Douglas que Nelito levou Pedrinho para sua casa. Douglas consegue um quarto no hotel para Luiza se esconder. Sandra Helena nota que seu armário do hotel foi arrombado. Elza e Prazeres observam Evandro conversando com Borges. Luiza esbarra com Eric no corredor do hotel e eles se beijam.

Rubinho pede perdão a Bibi. Cirilo comenta com Caio que Bibi se desentendeu com Rubinho. Silvana se desespera com a possibilidade de suas mentiras serem descobertas por Eurico. Simone conforta Ivana, que sofre com a operação de emergência de Cláudio. Edinalva teme que Ruy descubra sobre o casamento de Ritinha com Zeca.





Asher diz que abre mão de Joana para que Zac a faça feliz. Beroso ameaça Sammu-Ramat e avisa que Daniel precisa morrer. Ebede se preocupa com a revelação de Gadise. Daniel fica intrigado com a diferença nas contas do fornecimento de armas.