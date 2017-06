Keyla conta para as amigas sobre sua tentativa frustrada de ficar com Tato. Josefina faz uma aposta com Roney. Mitsuko não deixa Anderson falar com Tina. Ellen aceita o trabalho no colégio particular. Marta avisa a Lica que Luís e Clara irão jantar com elas.

Thomas flagra Anna no escritório. Dom Pedro faz as pazes com Domitila. Piatã não deixa Ferdinando invadir a aldeia Tucaré. Leopoldina sente o cheiro do perfume de Domitila em Dom Pedro. Elvira encontra o caderno de anotações de Joaquim.

Elga desmaia com a notícia da morte de Chaim. Zac, Absalom e Nicolau ficam preocupados. Neusta repreende Joaquim. Hurzabum toca um instrumento para a família de Ravina. Asher permanece no calabouço. Zac tenta amparar Elga. Nebuzaradã lamenta a morte do pai.

Rubinho foge de Jeiza e pede informações sobre a policial para um comparsa. Bibi descobre que o marido foi embora de sua festa e se preocupa. Jeiza dança com Zeca e procura por Rubinho sem que o noivo perceba. Jeiza relata que viu Rubinho na Estudantina. Heleninha encontra, no caderno de Yuri, a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado.

