Tina e Lica sugerem que Jota assuma a culpa do ocorrido para Dóris

ENQUETE

J esto em vigor as novas determinaes da Anac, que permitem s companhias areas cobrar pelo despacho de bagagem. Na sua opinio, a medida afastar os viajantes?

Sim, a medida deixar as passagens ainda mais caras

No, a medida favorece quem no despacha bagagem

No viajo de avio, portanto, no me interessa



Votar