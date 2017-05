Resumo das novelas

Keyla manda para as amigas uma foto de todas com Tonico. Keyla tenta fazer as pazes com Tato. Lica não conta para Marta que Malu está com Edgar. Mitsuko manda Tina se afastar de Anderson e Ellen. Marta estranha o comportamento de Malu e questiona a amiga sobre Edgar.

Thomas afirma a Domitila que pode promover seu encontro com Dom Pedro, caso ela se comprometa a ajudá-lo. Jacira aceita se casar com Piatã. Domitila e Thomas fazem um pacto. Avilez decide embarcar Dom Pedro à força para Portugal. Germana é atingida por uma pedra e Licurgo a socorre.

Léo termina o namoro com Manu. Zac cede à chantagem emocional de Mariane e resolve ir almoçar com a mãe em Petrópolis. Gordo percebe que Chiara não gosta de ir para a casa de Lázaro. Gui não gosta de saber que Zac está em Petrópolis com a mãe. Gilda avisa a Daniel que quer se divorciar de Haroldo.

Joyce exige que Ruy não se afaste de Cibele. Cibele fala com um amigo e decide sair de casa novamente. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Jeiza se prepara para sua operação policial. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê. Cibele faz um ensaio fotográfico. Irene fica satisfeita quando Miraceli é chamada para uma entrevista no escritório de advocacia.

Asher nota o nervosismo da mulher misteriosa e começa a conversar com ela. Dana aconselha Joana. Asher fala de seu grande amor com Kassaia. Sammu-Ramat diz que poderia ser a segunda esposa de Nebuzaradã. Asher retorna para o alojamento. Kassaia conversa com Gadise e avisa que não rolou nada com o escravo. Amitis fica satisfeita ao saber que a filha passou a noite com o escravo.