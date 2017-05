Keyla conta para Lica, Benê, Ellen e Tina como se envolveu com o pai de Antônio

ENQUETE

Durante fiscalizao nos bancos, Procon constatou que uma em cada cinco agncias j foram autuadas nos ltimos 90 dias, apontando o tempo excessivo de espera na fila e a falta de informao. Na sua opinio, os problemas continuam acontecendo em Uberaba?

Sim, praticamente impossvel ficar menos de 20 minutos na fila

No, o fluxo nas agncias bancrias menor, devido s lotricas e internet banking

Talvez, as fiscalizaes do Procon podem minimizar os problemas, desde que sejam contnuas



