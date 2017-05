Ruy esconde de Ritinha o envelope que recebeu de Cibele

Dulce Maria diz para Juju e Emílio que não gostou de ser chamada de filha torta por Nicole. Os irmãos sugerem para Dulce presentear o pai com o colar que ganhou no comercial que fez com Nicole, assim fica um colar com ela e outro com Gustavo. Flávio diz para Haydee que irá entregar Érica para a polícia e que com isso se livram da criminosa.