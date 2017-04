Resumo das novelas

Manuela desconfia da surpresa de Caio. Bárbara e Juliana estranham a ausência de Tita, Caio e Manuela. Jorjão e Belloto impedem que Rômulo agrida Vanderson. Bárbara acusa Tânia e Joana de terem envenenado Ricardo. Caio dopa Manuela. Cléo convida Irene para se exercitar com ela. Caio enterra o corpo de Tita e destrói seu carro. Nanda confessa a Jéssica que acredita ter perdido Rômulo.

Pedro consegue desarmar Dulcina e Avilez pede segredo sobre o incidente. Joaquim tem uma ideia para tentar conter a revolta dos índios contra Dom Pedro. Diara teme por seu futuro. Chalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo. Thomas surpreende Anna ao dizer que trará os pertences de seu pai para o Brasil. Elvira reconhece Diara entre as pessoas escravizadas e procura Wolfgang. Avilez manda Dulcina de volta para a Europa. Leopoldina desabafa com Anna.

Gui exige que Diana se afaste dele. Vanessa revela a Gui que Diana se aproveitou de sua embriaguez para inventar que aconteceu algo entre eles durante a turnê. Diana despreza Vanessa. Usando sua gravidez, Marisa consegue dinheiro de Haroldo. Gordo comenta com Eva sobre sua preocupação com Diana. Edith conversa com Vanessa sobre os sentimentos da filha por Diana.

Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro e se preocupa com Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana. Bibi avisa ao marido que ele pode voltar para a faculdade. Caio se incomoda com os elogios que Junqueira faz a Rubinho

Absalom sai no tapa com Chaim. Zac expulsa o pai de casa. Todos tentam acudir Zelfa. Ebede-Meleque procura Joaquim e fala sobre Gadise. O eunuco revela que ela foi seu grande amor. Zelfa recebe o amparo da família de Elga. Sammu-Ramat respira a fumaça de um incenso e se recorda do passado. Aconselhada por Hurzabum, Shag-Shag não permite que Chaim durma com ela. Lior cuida de Asher. Dana tenta fugir de Absalom.