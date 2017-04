Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Anna

Sammu-Ramat sugere que Larsa enterre Asher na lama. Shag-Shag diz ser apenas uma amiga de Chaim. Sem graça, Evil-Merodaque tenta se desculpar pela gafe com a princesa Shamiran. Ismael tenta jogar os nobres de Judá contra Jeremias. Tamir e Shamir encontram Nicolau e falam sobre um mercado de esposas.

Haydee descobre que Peixoto foi até uma festa surpresa ao invés de ir lhe encontrar e fica irritada. Rosana chega em seu apartamento acompanhada e se depara com a festa surpresa. Peixoto fica sem reação ao ver Rosana do lado de Marcelo. A mulher apresenta ele como sendo o primo de Silvana e logo o dispensa. Rosana diz que amou o presente do filho, que é a presença de Peixoto.