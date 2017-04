Resumo das novelas

Jeremias apanha do povo na rua. Dana se recusa a aceitar o pedido de casamento de Absalom. Nabucodonosor ordena que o cerco à Jerusalém seja longo e impiedoso. Matias se preocupa com Jeremias. Joana ajuda uma criança na rua. Amitis não gosta do creme dado de presente por Neusta. Hurzabum não deixa Shag-Shag acompanha-lo até a festa da rainha no palácio. Nabonido gosta do jeito grosso de Nitócris.