Resumo das novelas

Tânia comenta com Joana que Caio a ameaçou. Belloto e Jéssica sugerem que Joana permita as aulas de Mônica para divulgar a academia. Sula se enfurece por Rômulo não querer participar do Grand Prix de MMA por causa de Nanda. Joana se emociona ao visitar Ricardo.

Anna tenta se livrar de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou Piatã.

Eva fica atordoada ao ver Nanda na casa de Gordo. Haroldo pede a Marisa que não conte a Gilda sobre a gravidez. Marisa pede dinheiro a Haroldo. Nanda diz a Eva que Gordo foi agressivo com ela. Lorena e Alex roubam a bolsa de uma senhora. Eva diz a Bianca que terá que terminar o relacionamento com Gordo.

Eugênio avisa a esposa que viajará para o Acre com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de Ivana. Eurico pede que Silvana pare de jogar. Joyce exibe Ivana no shopping. Ruy cai no rio durante a travessia de barco e Eugênio se desespera. Zeca tenta ajudar Ruy, mas acaba sendo levado com ele pela correnteza.

Zadoque expulsa Fassur. Joana fica envergonhada. Neusta se desespera ao ver o filho preso. Nitócris critica as atitudes do marido. Nabucodonosor percebe que Amitis descobriu sobre seu encontro com Sammu-Ramat. Edissa fica sem graça ao saber que falou mal de Neusta para Joaquim.