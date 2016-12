Resumo das novelas

Joana confessa a Giovane que esconde uma história séria, que não tem coragem de contar. Toninho convida Bárbara para jantar. Tânia afirma a Ricardo que escolheu ficar com Caio.

Cesar disfarça as ameaças contra Sirlene para Alice. Mario revela a Loretta que desconfia do caráter de Cesar. Loretta aconselha Mario a se casar com Carolina.