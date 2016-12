Resumo das novelas de hoje

Joana sugere que Vera e Bárbara falem diretamente com Toninho sobre o suposto furto. Rômulo se declara novamente para Nanda, mas a chamada de Clara interrompe o momento de romance.

Alice e Mário conversam sobre as atitudes de César. Mocinha convence Tanaka a convidar César e João Carolina observa o romance entre Patrick e Ana. Loretta canta no karaokê de Lenita.