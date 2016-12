Confira o resumo das novelas de hoje

Joana comenta com Giovane que Toninho está manipulando Juliana. Jéssica sente enjoo e se preocupa. Jabá se irrita com Toninho e decide deixar a praia.

Josué diz acreditar em Aruna e afirma que alguém entrou em sua tenda para roubar as vestes do Soldado Mascarado. Léia e Samara dizem acreditar no término do casal.