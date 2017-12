Funel premia os melhores do ano com Troféu Esporte

Funel premia os melhores do ano com Trofu Esporte

Foto/Divulgação



Troféu entregue no ano passado aos esportistas da cidade; este ano, a homenagem terá o nome de Alberto Moraes

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), premia na noite de hoje os desportistas destaques em 2017 em Uberaba. A homenagem será através da entrega do Troféu Esporte.

O prêmio foi criado em 2014 com o objetivo de valorizar atletas, dirigentes esportivos, técnicos e pessoas que colaboram para a valorização do esporte de Uberaba. Nesse ano, o principal homenageado será Alberto Moraes. O troféu, que premiará a todos os atletas, levará o seu nome.

Os premiados são escolhidos por se destacarem pela performance enquanto atletas ou pela dedicação à modalidade esportiva. Também é levada em conta a importância histórica para o desenvolvimento do esporte local.

O primeiro homenageado será Arnaldo Moraes com o Troféu Esporte 2017, pelos anos de dedicação à saúde de diversos atletas que passaram pelas suas mãos, por meio da massoterapia, o que colaborou para que muitos se recuperassem de lesões e até mesmo se colocassem prontos para uma nova competição.

Alberto Moraes foi funcionário do Jockey Club de Uberaba, como massoterapeuta, por mais de 50 anos. Também colaborou com o esporte viajando com as equipes de Uberaba para competições estaduais e nacionais.

Ainda haverá um segundo homenageado especial, Florípedes Feliciano da Silva. Professor de Educação Física, atualmente se dedica ao ensino universitário e em escolas. É considerado grande gestor em diversos setores do esporte de Uberaba.

Nesta 4ª edição do Troféu Esporte serão homenageados 60 atletas das mais variadas modalidades que durante essa temporada levaram o nome de Uberaba a todos os lugares.