Primeira trans da Superliga estreia com vitória

Primeira trans da Superliga estreia com vitria

A ponteira/oposta Tiffany Abreu, do Vôlei Bauru, tornou-se a primeira transexual brasileira a entrar em quadra em uma partida válida pela elite do vôlei nacional, na vitória do São Caetano por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 17/25, 22/25, 25/23 e 13/15, em confronto disputado no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, com mais de duas horas de duração.

A goiana Tiffany, que prefere não ter o seu nome de nascimento mencionado, foi liberada para atuar após decisão comissão médica da CBV na noite da última sexta-feira. Aos 33 anos, a jogadora disputou a Superliga masculina no Brasil por Juiz de Fora e Foz do Iguaçu, além de outros campeonatos entre os homens antes de fazer a transição de gênero.

No início de 2017, a ponteira recebeu a permissão da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para competir profissionalmente entre as mulheres. Desde 2016, o COI (Comitê Olímpico Internacional) permite a participação de homens em competições femininas, mas com a testosterona controlada. Não há necessidade de cirurgia de mudança de sexo.

A vitória, além de manter o São Caetano na oitava colocação ao término do primeiro turno, garante o time na disputa da Copa do Brasil, competição que reúne os oito melhores times do primeiro turno da Superliga e que será realizada na próxima semana. As datas e confrontos ainda serão divulgados pela CBV.