Jogadora trans ganha autorização para disputar Superliga de Vôlei

Jogadora trans ganha autorizao para disputar Superliga de Vlei

Foto/Divulgação



Tiffany vai disputar a competição pelo Bauru, equipe pela qual treina desde julho

O Bauru anunciou a contratação da ponteira Tiffany, a primeira trans brasileira a atuar na Superliga feminina, para a sequência da temporada 2017/18. A atleta treina junto ao elenco bauruense desde julho deste ano, quando chegou para se recuperar fisicamente.

“O surgimento do Bauru em minha vida foi muito legal, porque mesmo na Europa, eu sempre acompanhava os jogos. E quando recebi o convite para vir para o time me recuperar, fiquei muito feliz e não pensei duas vezes. É um time guerreiro que luta muito e espero que possa ajudar e só somar a esta equipe tão batalhadora. A liga feminina brasileira é uma das mais fortes do mundo e o meu nível não é diferente de nenhuma das meninas. E sei que terei muitas dificuldades contra as quais terei de lutar para ajudar a equipe. Estou muito feliz com este acerto, pois, além de voltar a atuar no meu país, ainda vou estar mais perto dos meus familiares”, destaca Tifanny.

A goiana Tiffany tem 33 anos (nasceu Rodrigo Pereira de Abreu) e disputou a Superliga masculina no Brasil, além de outros campeonatos entre os homens antes de fazer a transição de gênero. No início de 2017, a ponteira recebeu a permissão da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para competir profissionalmente entre as mulheres.

Tíffany pretendia se recondicionar na equipe paulista para depois retornar à Europa, mas acabou ficando em definitivo ao aceitar a proposta. Mesmo contratada, a estreia ainda está indefinida e depende da documentação de inscrição. Desde 2016, o COI (Comitê Olímpico Internacional) permite a participação de homens em competições femininas, mas com a testosterona controlada. Não há a necessidade de cirurgia de mudança de sexo.