Taurus Rugby Uberaba conquista a Liga Triângulo

Taurus Rugby Uberaba conquista a Liga Tringulo

Foto/Divulgação

Equipes do Taurus vencem etapa da Liga Triangulina de Rugby

A equipe do Taurus Rugby venceu a etapa da Liga Triângulo de Rugby, no masculino e no feminino. O time masculino conquistou a primeira colocação geral na Liga.

Ao todo foram quatro etapas neste ano, sendo a primeira realizada em Uberlândia, com o Taurus em 2º no masculino e não participando no feminino. A segunda etapa foi em Ituiutaba, com o masculino campeão e feminino vice. A terceira foi em Uberaba e o masculino ficou em terceiro e feminino venceu. E a última no fim de semana passado, em Patrocínio, com o Taurus vencendo nos dois naipes.

Na semifinal, o Taurus venceu o Javalis de Ituiutaba e o feminino, o Patrocínio. Nas finais, os rapazes venceram o grande rival Uberlândia e as moças, o Três Lagoas.

Para o presidente do Taurus, Igor Bartonelli já é hora de pensar na próxima temporada. “Precisamos de mais apoio do empresariado local e vamos disputar o maior número de competições possíveis. Hoje, com o que recebemos já conseguimos apresentar nosso cartão de visitas. Imagine se tivermos como aumentar nossa estrutura um pouco mais”, ressalta Bartonelli.