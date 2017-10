Ginástica artística brasileira estreia hoje de manhã no Mundial de Montreal

Ginstica artstica brasileira estreia hoje de manh no Mundial de Montreal

O Mundial de ginástica artística começa para o Brasil nesta manhã, às 11 horas. Com as primeiras classificatórias realizadas ontem, em Montreal, no Canadá, Arthur Zanetti, Arthur Nory e Caio Souza estão na última divisão da primeira fase. O Mundial, realizado no local que recebeu os Jogos Olímpicos de 1976, será disputado até o dia 8 de outubro. Dando os primeiros passos rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o time masculino briga por classificações tanto no individual geral quanto em finais por aparelho. Mesmo ressaltando que o foco terá início em 2018, Marcos Goto – coordenador técnico da ginástica brasileira – afirma que os ginastas lutarão por medalhas.

Em seu quinto Mundial, Arthur Zanetti vê a competição como principal objetivo deste ano. “O Mundial é o objetivo do ano; trabalhamos o ano todo para as outras competições, mas, principalmente, para o Mundial do Canadá. Mas é um Mundial só por aparelhos, não tem disputa por equipe. Se cometer um erro, é para você mesmo. Pressão sempre vai ter, mas é menor. Eu mesmo me coloco pressão”, disse o atleta.