Cruzeiro carimba passaporte e se junta a 14 clubes

Divulgação

Será a primeira vez que o Cruzeiro disputará a Libertadores em seu novo formato

O pênalti convertido por Thiago Neves na vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo (5 a 3) não garantiu só o pentacampeonato da Copa do Brasil, mas também carimbou o passaporte da Raposa para a Libertadores – a sétima da década. O clube celeste, que é o 15º confirmado no torneio ano que vem, voltará a participar da competição após três anos.

A última vez que o Cruzeiro participou da Libertadores foi em 2015, quando foi eliminado pelo River Plate nas quartas de final. O clube argentino, inclusive, é um dos confirmados na competição do ano que vem. Além dos “Millionarios”, a Argentina estará representada por mais quatro clubes: Boca Juniors, Estudiantes, Racing e Banfield.

Outros três times vêm da Bolívia. The Strongest e Bolívar, que venceram os torneios Apertura 2016 e 2017, respectivamente, já estão garantidos na Libertadores. A terceira vaga ficará para o vencedor do Clausura.

Do Peru, Melgar, campeão do Torneio de Verano, e Alianza Lima, que faturou o Apertura 2017, também estão confirmados na Libertadores. Do Chile, apenas o Universidad de Chile está garantido. Já na Colômbia, por enquanto, o Atlético Nacional está classificado. O Libertad é o único representante do Paraguai até o momento. Da Venezuela e do Equador, Monagas e Delfin estarão em campo no torneio no ano que vem.

Será a primeira vez que o Cruzeiro disputará a Libertadores no novo formato, iniciando em janeiro e terminando em novembro. Em 2018, a competição poderá ter mais uma novidade. Assim como é feito na Liga dos Campeões, a Conmebol deseja marcar a decisão da competição continental em jogo único, em um sábado – 1º de dezembro.

A Libertadores começará em 22 de janeiro, quando acontecerão os duelos de ida da “pré-Libertadores”, que terá fim em 21 de fevereiro. A fase de grupos será entre 28 de fevereiro e 23 de maio. Haverá interrupção na competição, por causa da Copa do Mundo na Rússia, entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Já as oitavas de final começarão em oito de agosto. Confira a lista dos 15 times confirmados até o momento.

Libertadores 2018

Brasil: Cruzeiro

Argentina: Boca Juniors, River Plate, Estudiantes, Racing e Banfield

Bolívia: The Strongest, Bolívar

Chile: Universidad de Chile

Colômbia: Atlético Nacional

Equador: Delfin

Paraguai: Libertad

Peru: Melgar e Alianza Lima

Venezuela: Monagas