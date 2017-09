Botafogo encaminha renovação do lateral-direito uberabense Arnaldo

Botafogo encaminha renovao do lateral-direito uberabense Arnaldo

Foto/Divulgação

Arnaldo foi advertido com o terceiro cartão amarelo e não jogará no próximo domingo

A diretoria do Botafogo encaminhou a renovação de contrato do lateral-direito Arnaldo. A informação foi confirmada pelo próprio jogador, de 25 anos, que assumiu a condição de titular, barrando Luis Ricardo, e que tem tido o desempenho elogiado por Jair Ventura e pelos torcedores. Após o treino tático dessa terça-feira, o defensor concedeu entrevista coletiva e falou abertamente sobre o assunto.

“Na verdade, só está faltando assinar. As partes já se acertaram, faltam detalhes. Eu quero ficar. Estou ambientado, correu tudo bem. Tem tudo para o Arnaldo seguir no Botafogo”, disse o defensor.

O lateral-direito explicou que em pouco tempo conseguiu ter uma forte ligação com o Botafogo, clube de maior expressão que defendeu ao longo da carreira. “O Botafogo de hoje é uma família. O clube mais família que joguei, inclusive. Existe uma alegria em vir para cá trabalhar, em vir treinar, em defender a camisa do time. Estamos tendo um bom ano. Chegar até as quartas de final de uma Libertadores, por exemplo, é para poucos. Infelizmente, não conseguimos ir mais longe, mas queremos voltar no próximo ano e vamos batalhar muito ao longo do Campeonato Brasileiro”, disse o jogador.

Arnaldo, porém, não vai poder atuar pelo Botafogo no jogo de domingo, 1º de outubro, às 16h, contra o Vitória no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, assim como o atacante Roger, foi advertido com o terceiro cartão amarelo durante a vitória de 3 a 2 sobre o Coritiba, no Paraná, e vai cumprir suspensão. Assim, Luis Ricardo assume a lateral direita e Brenner deve ganhar uma oportunidade no comando do ataque.