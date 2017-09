Massa, Kubica e di Resta disputam lugar na Williams para a Fórmula 1 em 2018

Massa, Kubica e di Resta disputam lugar na Williams para a Frmula 1 em 2018

A Williams ainda não definiu o companheiro do canadense Lance Stroll para a temporada de 2018 da Fórmula 1. Ontem, a revista Autosport informou que o brasileiro Felipe Massa, além de Robert Kubica e Paul di Resta concorrem ao lugar na equipe para o próximo ano.



Marcus Ericsson, Jolyon Palmer, Sergio Pérez, Pascal Wehrlein e até mesmo Fernando Alonso chegaram a ser cogitados na equipe inglesa. No caso de Alonso, a troca que a McLaren fez em seus motores, ao substituir a Honda pela Renault, fez com que o espanhol queira renovar seu contrato com a escuderia.

A temporada de Felipe Massa não é das melhores. O brasileiro ocupa apenas a 11ª posição na classificação geral, com 31 pontos, três à frente de Lance Stroll, que vem logo atrás na tabela de classificação.



De acordo com a revista, a Williams não tem pressa para definir o nome do companheiro de Stroll, já que ainda faltam seis etapas para o final da atual temporada da Fórmula 1, que conta com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, na liderança.