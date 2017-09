CBF realiza treinamento e revisão de instruções para arbitragem de vídeo

CBF realiza treinamento e reviso de instrues para arbitragem de vdeo

CBF reuniu 16 supervisores para preparação intensiva de árbitros e assistentes

Em meio à polêmica envolvendo a implantação do Árbitro Assistente de Vídeo durante o Campeonato Brasileiro deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou mais um evento com a função de treinar os novos assistentes e repassar algumas determinações. A entidade reuniu um grupo de 16 supervisores para a atualização de protocolo e a revisão de instruções antes da preparação intensiva de árbitros e assistentes. A ideia de utilizar o recurso na próxima rodada, que acontecerá neste fim de semana, foi adiada, por falta de infraestrutura dos estádios.

O trabalho teórico foi comandado pelo instrutor técnico Manoel Serapião Filho, que esteve presente nos treinamentos realizados pela Conmebol nas últimas semanas. O evento foi realizado para atualizar os supervisores sobre o conteúdo, alcance e limites do protocolo elaborado pela International Football Association Board (IFAB).

Manoel Serapião revelou que todos os treinamentos estão sendo realizados para que a implantação não gere questionamentos ou alguma dúvida. “Desde março do ano passado, todos os cursos e treinamentos promovidos pela Comissão de Arbitragem da CBF têm o tema árbitro de vídeo. Além disso, nós participamos de todos os workshops realizados pela Fifa em Londres, Amsterdã, New Jersey e Zurique. Agora, vamos dar mais um passo para a implantação do recurso aqui, no Brasil”, explica o instrutor.