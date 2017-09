CBF define escala de árbitros sem bater martelo sobre uso do vídeo

CBF define escala de rbitros sem bater martelo sobre uso do vdeo

Ainda sem uma posição definitiva sobre a utilização ou não do árbitro de vídeo na próxima rodada do Brasileirão, a comissão de arbitragem da CBF sorteou, ontem, os nomes que passam a fazer parte da escala para as partidas do próximo fim de semana.

A comissão de arbitragem encaixou seis árbitros integrantes do quadro da Fifa na próxima rodada, inclusive os três que estão no Paraguai, passando pelo treinamento da Conmebol para a utilização do árbitro de vídeo a partir das semifinais da Libertadores. São eles: Sandro Meira Ricci, Wilton Sampaio e Anderson Daronco.

Presidente da comissão de árbitros, o coronel Marinho conduziu o sorteio, mas ainda não disse qual a decisão da entidade sobre o uso da tecnologia já nos jogos do próximo fim de semana.

A equipe da comissão passa pelo segundo dia de reuniões para a tentativa de operacionalização do árbitro de vídeo. Uma decisão sobre o tema sairá ainda nesta quinta-feira.

Árbitros sorteados ontem

Flamengo x Avaí – Claudio Francisco (SE)

Santos x Atlético-PR – Ricardo Marques (Fifa-MG)

São Paulo x Corinthians – Wagner Magalhães (Fifa-RJ)

Fluminense x Palmeiras – Anderson Daronco (Fifa-RS)

Coritiba x Botafogo – Braulio Machado (SC)

Atlético-GO x Cruzeiro – Heber Roberto Lopes (SC)

Chapecoense x Ponte Preta – Jean Pierre (RS)

​Atlético-MG x Vitória – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Bahia x Grêmio – Luis Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Sport x Vasco – Sandro Meira Ricci (Fifa-SC)