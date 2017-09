Aberta a Copa Uberaba de Futsal com equipes diversificadas

Foi aberta no início da semana, no ginásio da Funel, a XXII Copa Uberaba de Futsal. A cerimônia contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), Marcos Madeira. A Copa Uberaba de Futsal conta com equipes de instituições de ensino municipais, estaduais, particulares, federais, escolas esportivas, clubes, empresas, bairros, grupos de amigos, programas socioeducativos e prefeituras da região.

A competição tem 108 equipes, sendo nove times no Sub-10, Sub-15 e Sub-12; outros 19 times, do Sub-14, Sub-23 e Sub-17; mais quatro, do Sub-15 feminino, oito Adultas Femininas e 30 Adultas Masculinas, contabilizando 1.200 atletas, que farão mais de 300 jogos.

Após a cerimônia oficial, foram realizados três jogos na categoria Sub-10 Masculina, cujos placares foram Clube Sesi “A” 4x4 Conceição das Alagoas, P7 “A” 9x4 Escolinha do Santos e Futsal Wedell Borges 5x0 Campo Florido. Essas partidas contaram com a torcida barulhenta dos familiares dos garotos.