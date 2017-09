Gol de mão de Jô leva CBF a antecipar árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro

Gol de mo de J leva CBF a antecipar rbitro de vdeo no Campeonato Brasileiro

O erro da arbitragem no jogo Corinthians x Vasco, neste domingo (17), ao não invalidar o gol de Jô com a mão, que determinou a vitória corintiana por 1x0, levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a anunciar hoje (18) que vai antecipar o uso de árbitro de vídeo nas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A, previsto para as rodadas finais da competição.



A notícia foi divulgada na página da CBF na internet e diz que “em função da incidência de erros recentes que poderiam ser evitados com a utilização da tecnologia, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, reuniu a equipe, nesta segunda-feira, e determinou que o árbitro de vídeo seja aplicado o quanto antes nas partidas do Brasileirão – Série A”.



Como a nota informa que medida deve ser aplicada “o quanto antes”, não há data prevista para entrar em vigor. Segundo a CBF, ao longo deste ano, representantes da entidade e árbitros brasileiros participaram de treinamentos teóricos e práticos sobre o tema, incluindo a capacitação que vem sendo feita desde a semana passada na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção, no Paraguai.



Fim de semana. De acordo com a CBF, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Marcos Marinho, está trabalhando para acertar os detalhes e viabilizar o árbitro de vídeo o mais rápido possível. O árbitro de vídeo poderá ser adotado já na 25ª rodada da série A, no próximo fim de semana, a menos que não haja condições técnicas para que todos os jogos contem com o recurso.



Embora o diretor de arbitragem tenha admitido que houve o erro da equipe que atuou na partida, ao não assinalar o toque de mão de Jô no gol do Corinthians, Marinho garantiu que não haverá punição ao árbitro e seus auxiliares, entre eles Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, que estava atrás do gol do Vasco, a poucos metros de Jô, e não alertou o juiz Elmo Alves Resende Cunha sobre a infração.



Campeonato. Com o gol irregular e a vitória, o Corinthians voltou a disparar na liderança da série A, agora com 53 pontos, dez a mais que o segundo colocado, o Grêmio (43). Nesta segunda-feira, a 24ª rodada foi encerrada com o jogo Palmeiras 1 x 0 Coritiba, gol de Jean no primeiro tempo. Com o resultado, o Palmeiras, somou 40 pontos e está em 4º lugar, enquanto o Coritiba, com 27 pontos, ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento.



Fonte: Agência Brasil