Superioridade

Era para ser uma noite de glória para Sebastian Vettel. Após ir ao limite no treino classificatório e tirar a pole position de Max Verstappen, o alemão teria a chance de vencer pela quinta vez no ano e retomar a liderança do campeonato. Não foi o que aconteceu. Em uma largada debaixo de muita chuva, Kimi Raikkonen saiu melhor e colocou por dentro da RBR do holandês, que, escapando de Vettel, se tocou com a Ferrari. O finlandês perdeu o controle do carro e acabou atingindo a lateral esquerda do companheiro de equipe.



De quebra, Kimi ainda levou junto a McLaren de Fernando Alonso, que em uma temporada cheia de problemas, tinha a possibilidade de fazer boa corrida. Lewis Hamilton, quinto no grid, se aproveitou e tomou a liderança para si, com Daniel Ricciardo em segundo e Nico Hulkenberg da Renault, em terceiro. Daí em diante foi um passeio para o inglês da Mercedes. Mesmo com o fim da chuva e a pista seca, o carro germânico mostrou sua superioridade sobre a RBR, e o tricampeão seguiu solitário para vencer pela sétima vez na temporada, a 60ª na carreira. Com o resultado, Lewis amplia a liderança na tabela para 28 pontos contra o rival alemão da Ferrari (263 contra 235). O pódio foi completado por Ricciardo em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Felipe Massa foi o 11º com a Williams.