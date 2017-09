Confederação Brasileira de Judô inclui disputa em Tóquio

Confederao Brasileira de Jud inclui disputa em Tquio

Ontem, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou a introdução de uma nova competição no calendário nacional da modalidade: a disputa por equipes mistas. Isso porque, a partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a disputa por equipes mistas, que inclui homens e mulheres, valerá medalha. Pensando nisso, a competição estará presente no Grand Prix Nacional Misto Sub 21, já neste ano.

Recentemente, o Brasil conquistou a prata por equipes mistas no Campeonato Mundial, realizado em Budapeste, na Hungria. Diante disso, o gestor nacional de eventos da CBJ, Matheus Theotônio, destacou as vantagens da inclusão da prova no calendário brasileiro.