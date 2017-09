Peru pede à Fifa para não jogar contra a Argentina no estádio La Bombonera

Peru pede Fifa para no jogar contra a Argentina no estdio La Bombonera

A Federação Peruana de Futebol (FPF) pediu à Fifa para não jogar no Estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, a partida contra a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, no dia 5 de outubro.

Em uma carta enviada à secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, o presidente da FPF, Edwin Oviedo, manifestou sua “profunda preocupação” com o fato de a Associação do Futebol Argentino (AFA) ter anunciado com menos de um mês de antecedência o desejo de jogar a partida entre as duas seleções na casa do Boca Juniors.

“Levando em consideração os poucos dias que faltam para a realização da partida, é complicada uma inspeção que garanta que as instalações cumpram as exigências da Fifa e preservem as integridades dos jogadores e dos milhares de torcedores que viajarão do Peru”, disse a FPF no documento.

A FPF lembrou na carta, divulgada pela emissora RPP Noticias, que La Bombonera já foi fechada preventivamente em 2015, por incidentes em um clássico entre Boca Juniors e River Plate, o que também provocou uma punição da Conmebol.

Oviedo pede a Samoura que exija que a AFA estabeleça outro estádio de Buenos Aires já inspecionado para a partida. Até o momento, a Argentina jogou suas partidas das Eliminatórias no Monumental de Núñez, na capital do país, e nas cidades de Mendoza, Córdoba e San Juan.