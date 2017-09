Coreia do Sul é a sétima seleção classificada para Copa do Mundo da Rússia

Coreia do Sul a stima seleo classificada para Copa do Mundo da Rssia

A Coreia do Sul se tornou ontem a sétima seleção classificada para a Copa do Mundo da Rússia-2018, graças a um empate sem gols com o Uzbequistão, enquanto a Síria disputará a repescagem. Os sul-coreanos se tornaram o terceiro país asiático a garantir a vaga, seguindo os passos de Irã e Japão. A China, que derrotou o Catar (2-1) nesta terça, foi eliminada da disputa.

Ao todo, sete dos 32 países participantes da Copa do Mundo já tiveram seus nomes revelados: a anfitriã Rússia, o Brasil, o México e a Bélgica, além das três seleções asiáticas. A Coreia do Sul disputará a 10ª Copa do Mundo de sua história, a 9ª seguida desde 1986. O melhor resultado foi um 4º lugar, obtido em 2002, quando sediou o Mundial ao lado do Japão. Já a Síria, que empatou nos minutos finais com o Irã (2-2) e segue sonhando com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo.