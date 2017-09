Cuca ganha pré-temporada antes dos jogos decisivos no Brasileirão

Cuca ganha pr-temporada antes dos jogos decisivos no Brasileiro

A vitória do Palmeiras no clássico contra o São Paulo no último domingo no Allianz Parque aliviou a pressão em cima do elenco alviverde momentaneamente. Após três jogos sem vitórias no Brasileirão, o time viu o seu ataque voltar a funcionar e o torcedor aliviar as críticas.

Por conta da data Fifa, o Verdão e os demais clubes brasileiros ganharam uma folga de 10 dias sem jogos. Por isso, a tranquilidade que o resultado no clássico deu veio no momento perfeito para Cuca recuperar o time, tentar corrigir os erros e trabalhar o elenco para a difícil série que a equipe enfrentará pela frente.

Na 23ª rodada, o atual campeão brasileiro não terá tarefa fácil já que irá enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Os clubes estão em situações muito semelhantes, já que ambos foram eliminados tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Considerados dois dos melhores elencos do Brasil e candidatos aos títulos de todas as competições que iriam disputar em 2017, os clubes deixaram a desejar e buscam um grande crescimento no segundo turno do Brasileirão. Por isso, a expectativa é de um grande jogo, já que os jogadores estarão descansados e precisam mostrar um bom desempenho.

Após enfrentar o Galo, o Palmeiras continua com jogos difíceis até o fim do mês de setembro: Coritiba (no Allianz Parque), Fluminense (fora) e o Santos (em casa). Jogos que serão extremamente decisivos para saber pelo o que o time de Cuca irá brigar na reta final do Brasileirão. Atual quarto colocado, o time é seguido de perto pelo Flamengo e está a apenas dois pontos do Santos. Por isso, caso queira se manter no G4 ou até mesmo manter a chance do bicampeonato, o time precisará de resultados positivos fora de casa, além da obrigação de não tropeçar em casa, o que implicaria em uma vitória no clássico contra o time da Baixada Santista no fim do mês de setembro, além do duelo com o Coxa.

Como não conseguiu encontrar um time equilibrado com a formação que vem utilizando desde que entrou no comando do clube, Cuca terá tempo para fazer mudanças na equipe e não terá desculpas nesta reta final de temporada já que terá tempo suficiente para treinamentos e recuperação de jogadores.

Essa “minipré-temporada” logo após uma boa vitória sobre o São Paulo veio em um ótimo momento, mas o torcedor só saberá se ela foi bem aproveitada pelos jogadores após os seus desempenhos nas próximas quatro partidas da equipe no Brasileirão.