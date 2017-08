Indo para o Barça

Indo para o Bara

Com a janela de transferências próxima do fim, muitos rumores obrigatoriamente também irão encerrar. E uma das grandes novelas deste período parece ganhar capítulos finais. De acordo com o site Yahoo Sports, o Liverpool aceitou a proposta do Barcelona por Philippe Coutinho.

O clube inglês teria concordado receber 148,5 milhões de libras (cerca de

R$ 665 milhões) pelo brasileiro, o que seria a segunda maior transferência do futebol. Atrás apenas de Neymar, quando foi contratado pelo PSG.

Depois de perder o craque brasileiro, o Barcelona investiu na contratação de Dembélé, ex-Borussia Dortmund. Além do francês e Coutinho, o clube ainda tenta negociar Di Maria com o PSG por 30 milhões de euros (R$ 113 milhões), 20 milhões de euros (R$ 76 milhões) a menos do que o valor pedido pelos franceses.