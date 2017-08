Seleção está praticamente definida; dúvida segue sendo nome do goleiro

Seleo est praticamente definida; dvida segue sendo nome do goleiro

Foto/Divulgação

Se Alisson é nome praticamente garantido, as outras duas vagas seguem abertas

O técnico Tite pode até dizer que não pode definir os nomes certos para a Copa do Mundo atualmente, já que o futebol dinâmico e de momento, podendo surgir nomes com possibilidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira até pouco antes do mundial. Mas a verdade é que, com exceção da dúvida sobre os goleiros, o treinador já tem o esqueleto da Seleção Brasileira titular bem definido.

Tite tem procurado repetir a mesma escalação desde que chegou ao comando da seleção, conseguindo incorpar o time e dar a "sua cara", ou seja, o que pensa na maneira de uma equipe de futebol atuar.

Caso não surjam lesões, e reforçando que a posto com posição mais aberta é o gol, apesar da comissão técnica brasileira ter admitido que Alisson está "um pouco a frente dos demais", a formação da Seleção Brasileira está praticamente na boca da torcida: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

A briga é mesmo pela camisa 1 da amarelinha. Se Alisson é nome praticamente garantido, as outras duas vagas seguem abertas, com Ederson, Cássio, Vanderlei, Weverton e Diego Alves sonhando em garantir o carimbo no passaporte para a Rússia em 2018. Entre todos os citados, o que está em "desvantagem" é Vanderlei, que não possui histórico pela Seleção, o que é levado em consideração pela comissão técnica brasileira, apesar do goleiro ser considerado por muitos o melhor arqueiro do futebol nacional na atualidade.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, mas ainda tem quatro rodadas das Eliminatórias para disputar. Amanhã, a seleção enfrenta o Equador em Porto Alegre, às 21h45. Já no dia 2 de setembro, a equipe vai a Barranquilla enfrentar a Colômbia. Os últimos jogos a serem disputados serão contra a Bolívia no dia 5 de outubro e Chile no dia 10 de outubro.