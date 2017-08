Eliminatrias

Foto/Divulgação

Neymar chegou sem muito alarde e sem conversar com a imprensa



A Seleção Brasileira começa a chegar a Porto Alegre para iniciar a preparação da partida desta quinta-feira, contra o Equador, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O elenco ainda não conta com todos os convocados e o técnico Tite deve ter todos à disposição apenas no treino desta terça-feira.

Os primeiros a se apresentar no hotel da capital gaúcha, ainda na noite do domingo, foram o zagueiro Miranda, os corintianos Cássio e Fágner e o atacante Luan. Na madrugada, Rodrigo Caio se juntou ao companheiros.

Os atletas que eram esperados ontem não conseguiram chegar por conta do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que sofreu com uma forte neblina e impediu o pouso de aeronaves. Depois da liberação, chegaram Alisson e Renato Augusto, seguidos do quarteto do Paris Saint-Germain, composto por Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves e Neymar. Já no início da tarde chegaram Paulinho, Felipe Luís, Willian, Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus.

Enquanto Philippe Coutinho é aguardado para o trabalho com o restante do elenco, alguns atletas só devem entrar em campo na terça-feira, quando o treino será realizado no Estádio Beira-Rio. Marcelo, Casemiro, Giuliano Taison e Roberto Firmino ainda não chegaram e estarão ausentes da atividade desta segunda.