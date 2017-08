Corinthians não terá Arana e Balbuena contra o Atlético-GO neste sábado

Corinthians no ter Arana e Balbuena contra o Atltico-GO neste sbado

Desfalques na última quarta-feira, Balbuena e Guilherme Arana ainda não voltarão ao Corinthians para o jogo contra o Atlético-GO, neste sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão. O zagueiro e o lateral-esquerdo se recuperam de lesões musculares e devem ficar à disposição para o clássico diante do Santos, apenas no dia 10 de setembro, após a parada do campeonato por conta de datas Fifa.

A dupla sentiu os problemas musculares no último sábado, durante o confronto com o Vitória. O paraguaio teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e a de Arana é no músculo reto femoral da coxa direita.

O zagueiro Pablo, que realizou corridas em campo nos últimos dias, também está vetado para a partida deste sábado. Ele se recupera de lesão muscular na coxa direita sofrida no dia 19 de julho, e a expectativa é de que ele volte a ficar à disposição contra o Santos.

Com os desfalques, o Corinthians novamente deve ter a linha defensiva formada por Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés. Além do trio, o Timão também não poderá contar com Romero e Jô, que cumprirão suspensão em razão do terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o técnico Fábio Carille adiantou que Jadson voltará a ser titular do Timão neste sábado. ASsim, o provável Timão tem: Cássio, Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim.

O jogo contra o Atlético-GO será realizado neste sábado, às 19h, na Arena Corinthians, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Timão é o líder do campeonato, com 50 pontos, dez a mais que o Grêmio, segundo colocado.