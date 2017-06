Roger Machado segue no cargo; existem sombras nos bastidores

Após o empate com o Sport, por 2 a 2, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado passou por uma reunião a portas fechadas com a alta cúpula da diretoria do Atlético-MG. Na conversa, cobranças pelo momento e o futebol ruim. No entanto, a saída do comandante é descartada no momento.

A diretoria atleticana não deseja a saída do treinador neste momento. A demissão de Roger seria ruim, já que o Galo terá decisões a partir da próxima semana: pela Copa do Brasil, nas quartas contra o Botafogo, e Copa Libertadores, pelas oitavas contra o Jorge Wilstermann, e no meio dessas partidas o clássico contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

A cobrança, entretanto, não será apenas nas costas de Roger Machado. Para os medalhões que não estão rendendo, como Rafael Carioca, Fábio Santos e, principalmente, Robinho – um dos mais importantes jogadores do grupo – ela também existe.

Apesar de tudo isso, há uma grande sombra para pressionar ainda mais o trabalho do técnico de 42 anos. Dorival Júnior está à disposição no mercado e, mais que os bons resultados em 2016 no comando do Santos, o treinador deixou amizades dentro do clube quando trabalhou em 2010, o que facilitaria, sobretudo, com pessoas bem próximas ao presidente Daniel Nepomuceno.

A diretoria atleticana e Roger Machado se reuniram ainda no estádio Independência. Em pauta, a cobrança pela falta de bons resultados e o futebol pouco visual apresentado pelo Galo nos últimos jogos. O comandante deixou os vestiários na madrugada, por volta de 1h. Já o presidente atleticano deixou o local cerca de 30 minutos depois, ambos em silêncio.