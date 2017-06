De coração

De corao

Foto/Divulgação

Messi deverá firmar oficialmente sua renovação de contrato

Criado nas categorias de base do Barcelona, o vínculo de Messi com o clube catalão é extremamente forte. E o único clube pelo qual o argentino jogou na carreira deverá ser por onde o mesmo vai se aposentar, apesar do desejo frequente de outras equipes de contar com o jogador que já foi cinco vezes escolhido o melhor do planeta.

O atual presidente dos blaugranas, Josep Maria Bartomeu, tratou de comentar publicamente o desejo do craque de continuar no Camp Nou até seus últimos dias como jogador. “Messi me expressou perfeitamente há alguns dias que quer se aposentar no Barça”, revelou o dirigente.

Segundo informações veiculadas na imprensa espanhola, inclusive, Messi deverá firmar oficialmente sua renovação de contrato com o Barcelona em breve. Seu novo vínculo deverá expirar em 2021, com a opção de prorrogação do acordo por mais um ano.

Ainda se ventila a possibilidade de valores astronômicos na multa rescisória: 400 milhões de euros (cerca de R$ 1.5 bilhão).