Barça busca dupla nacionalidade de Neymar

Bara busca dupla nacionalidade de Neymar

Foto/Divulgação



Diretoria catalã tenta obter passaporte europeu para o atacante brasileiro

Uma das limitações que existem na hora de contratar jogadores é que um time somente pode contar com três extracomunitários. Um condicionante importante que todos os clubes tentam evitar nacionalizando seus atletas. Por este motivo, faz dois anos que o Barcelona iniciou a tramitação dos papéis para que Neymar tenha dupla nacionalidade.

No entanto, apesar dos primeiros cálculos otimistas, esta nacionalização ainda não viu a luz. O clube apressa as autoridades para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. A ideia é que esteja fechada antes do fim do verão europeu, mesmo que a diretoria culé não esteja confiante depois de dois anos sem avanços.

A importância de consegui-la neste mercado de transferências é o fato de o Barça buscar mais um extracomunitário. Dentro da lista de possíveis reforços, há vários futebolistas que não possuem passaporte europeu e ocupariam uma das três vagas.

Neste momento, no plantel, há dois jogadores que não são comunitários e têm a vaga reservada para o próximo exercício: Neymar e Luis Suárez. Dois intocáveis. Porém, há mais. Outros dois pertencem ao mesmo clube. Um deles é o jovem Marlone, que apresentou bom futebol nos jogos finais de La Liga.

A cúpula do Barcelona, ao lado do técnico Ernesto Valverde, deve estudar o que fazer com o jogador. Em primeira instância, a ideia do clube era exercer a opção de compra que tem sobre o defensor e cedê-lo a um time em que disponha de mais minutos. Um dos fatores que determinarão a decisão será o número de extracomunitários que tiver no elenco.