Contra o Avaí

Contra o Ava



Rafael Carioca, volante atleticano, descarta o discurso pessimista e lembra que o campeonato está apenas começando

O time do Atlético-MG volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Avaí pelo Brasileirão, e tem como missão principal vencer pela primeira vez na competição. Após quatro rodadas, o Galo só pontuou com três empates, e ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela, na zona de rebaixamento.

Rafael Carioca, volante atleticano, descarta o discurso pessimista e lembra que o campeonato está apenas começando. O jogador aposta numa vitória diante do Leão para engrenar de vez o Atlético-MG no campeonato:

“A gente sabe que, com duas ou três vitórias seguidas, emplaca no bloco de cima. Até porque ninguém está muito distante ainda. Então, é muito cedo. A gente sabe que precisa melhorar, fazer inicialmente a primeira vitória para conseguir encaixar lá em cima”, disse o jogador.

Para o confronto com o Avaí, o treinador Roger Machado terá que montar um time driblando os vários desfalques no elenco: enquanto Leonardo Silva, Adilson e Marcos Rocha estão no departamento médico, Cazares e Otero estão convocados por suas respectivas seleções, Equador e Venezuela. Rafael Carioca garante que as ausências não serão um problema, reforçando a profundidade do elenco atleticano e confiante nos jogadores suplentes.

O Atlético-MG vai jogar na Arena Independência e, em outras temporadas, se serviria da força no Horto para vencer. No entanto, as melhores partidas do Galo neste Brasileiro foram longe de casa, e Rafael Carioca acredita que o time deve se impor sim, mas sempre tendo atenção defensivamente, como faz quando joga fora de Belo Horizonte.

“Nossa forma de jogar dentro do Independência é bem agressiva, indo para cima. Mas temos que ter essa preocupação defensiva como temos fora de casa, saber que pode ser contra-atacado e que, do outro lado, tem jogadores de qualidade que podem, em uma bola, fazer um gol e dificultar mais ainda. A gente sabe que o Avaí vai vir bem fechado e, por incrível que pareça, nossos melhores jogos no Campeonato Brasileiro foram fora de casa”, finalizou. Atlético-MG e Avaí entram em campo nesta quarta-feira, às 19h30, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

