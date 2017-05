Cidade do Galo

Novo reforço do Atlético, Valdívia foi apresentado pelo clube na tarde de ontem, após o treino na Cidade do Galo. O meia-atacante de 22 anos assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro até o fim de maio de 2017.

Valdívia já vem treinando com o grupo do Atlético desde a última sexta-feira. Na segunda, ele participou de um coletivo que envolveu reservas e atletas do sub-20. Centralizado, mostrou boa movimentação e arriscou algumas finalizações perigosas.

Agora, o Galo aguarda a regularização do jogador para que ele possa estrear pelo clube. Assim que o nome de Valdívia aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele terá condições de jogo. Ele só poderá jogar pelo Atlético em 2017 no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. É provável que ele seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras, domingo, às 16h, em São Paulo.

Terceirona. O Atlético B vai estrear no Campeonato Mineiro Segunda Divisão no final de julho, fora de casa, contra o Poços de Caldas. A tabela básica da competição, divulgada pela Federação Mineira de Futebol (FMF), traz as rodadas e os confrontos. Os jogos serão nos fins de semana. A definição dos dias e horários será informada posteriormente no site da FMF.

O torneio terá a participação de nove clubes, começa em 29 de julho e termina em 29 de outubro. Os times se enfrentarão em turno e returno, no formato de pontos corridos, e os dois melhores classificados subirão ao Módulo II do Estadual em 2018.

Além do Galo, participação da Segunda Divisão os seguintes clubes: Associação Desportiva Internacional de Minas, de Uberlândia; Betis Futebol Clube, de Ouro Branco, Coimbra Esporte Clube, de Nova Lima; Democrata Futebol Clube, de Sete Lagoas; Ipatinga Futebol Clube, de Ipatinga; Poços de Caldas Futebol Clube, de Poços de Caldas, Ponte Nova Futebol Clube, de Ponte Nova e União Luziense Esporte Clube, de Santa Luzia.

A princípio, o Atlético B mandará seus jogos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Os estádios precisam ter os laudos regularizados até o dia 14 de julho. Conforme prevê o Estatuto do Torcedor, em todos os estádios serão obrigatórias as presenças de médico e ambulância. O valor mínimo dos ingressos de inteira será de R$ 10 para qualquer das partidas do torneio.