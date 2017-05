Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 podem ter novas provas de natação

Jogos Olmpicos de Tquio em 2020 podem ter novas provas de natao

A Federação Internacional de Natação (Fina) indicou, ontem, que o programa de natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 pode ter novas provas. A Fina estuda ampliar em um dia as datas competitivas do esporte nas Olimpíadas, passando dos oito dias na Rio 2016 para nove, com o objetivo de realizar mais três provas: finais de revezamento misto, 1.500 metros femininos e 800 metros masculinos, segundo fonte da entidade. "É um desejo da emissora olímpica OBS, já que a natação dá audiência muito boa", argumentou a fonte.

O acréscimo destas provas teria que ser discutido na próxima reunião do Comitê Olímpico Internacional (COI), no próximo dia 9 de junho. Com desejo de se aproximar da igualdade entre homens e mulheres, o COI também quer introduzir provas mistas no atletismo, como nos 4x100 ou nos 4x400.

O COI também tem vontade de limitar em 10.500 a quantidade de atletas em Tóquio. Para isso, a entidade pode reduzir o número de participantes em outros esportes, como o halterofilismo, muito afetado por doping, segundo essa mesma fonte.