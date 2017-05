Mesmo com vitória, Chapecoense está eliminada da Libertadores

Mesmo com vitria, Chapecoense est eliminada da Libertadores

Chapecoense não poderá lutar pela classificação para as oitavas de final diante do Zulia, da Venezuela. A equipe foi punida pela escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio, perdendo a partida por 3 a 0 e os pontos da partida, que havia sido vencida pelo Verdão do Oeste (2 a 1).

Com a punição, a Chapecoense terá sete dias para recorrer ao Comitê de Apelações da Conmebol. O sorteio das oitavas de final está marcado para o dia 7 de junho, em Luque, no Paraguai.

O grupo 7 da Libertadores fica desta maneira. Lanús, 10 pontos ganhos, está classificado para a próxima fase. Nacional, 8 pontos, é o vice-líder do grupo e precisa de apenas um empate para avançar de fase. O time venezuelano busca uma vitória na Arena Condá para ter chances de avançar – mas precisaria retirar uma diferença de oito gols no saldo. Com quatro pontos, a Chape tem apenas a chance de terminar na terceira colocação, em caso de empate, para poder ir à Sul-Americana.

Toda confusão teve início minutos antes da partida em Buenos Aires, na última quarta-feira, quando o delegado da partida informou que Luiz Otávio – que acabou marcando o gol da vitória por 2 a 1 – não poderia atuar por sofrer suspensão de três jogos pela expulsão diante do Nacional – cumpriu o primeiro na final da Recopa, contra o Atlético Nacional. A Chapecoense alegou não ter sido informada oficialmente da punição e manteve a escalação.

O que é certo é que Luiz Otávio não estará em campo nesta terça-feira, na Arena Condá. Por conta da suspensão, o zagueiro ficou fora da lista de relacionados. Vagner Mancini terá o retorno de Andrei Girotto, que não encarou o Lanús, na vaga de Moisés Ribeiro. Na defesa, Nathan atuará ao lado de Grolli. Na estreia dos dois times na Libertadores, a Chape venceu o Zulia em Maracaibo, por 2 a 1.