Vencedoras, equipes uberabenses se destacam em certames estaduais

Equipes de futsal e voleibol de Uberaba que recebem o apoio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer saíram vitoriosas de jogos realizados pelo Campeonato Mineiro de Futsal e pela Liga Paulista de Vôlei.

A equipe de futsal Sub13 da Funel/Academia Piu 7 recebeu a Associação Monte Alegrense e aplicou 4 a 1, na noite de quarta-feira (17), no Cemea Boa Vista, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de Futsal. Já as atletas do voleibol feminino viajaram a Cristais Paulista e, em jogo bastante disputado, fizeram 3 a 2, na equipe da casa, no último sábado (13).

Agora o Funel/Academia Piu 7, ainda sem local definido enfrenta o Praia Clube de Uberlândia, no dia 27, aqui em Uberaba.

Comandadas pelo técnico Alexandre Leandro, as moças do voleibol adulto feminino foram a Cristais Paulistas e, apesar de muito suor e disputa, conseguiram uma importante vitória sobre o time da casa por 3 a 2, em partida disputada ponto a ponto. “Nossa atenção agora está voltada para esse final de semana, com o time infantil masculino, que tem partida muito difícil contra Campo Florido, no sábado, às 16 horas, no ginásio da Funel”, conta o técnico Alexandre.